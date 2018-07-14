Около 15 000 хорватских болельщиков приедут на финальную игру ЧМ

Имеются данные, что финал Чемпионата Мира, который пройдет 15 июля в рамках московского стадиона «Лужники», приедут до пятнадцати тысяч хорватских фанатов. В общей сложности болельщики из Хорватии подали около четырёх миллионов заявок на такого рода поездку. По словам главы фан-клуба сборной Хорватии, на сегодняшний день все силы организации были направлены, чтобы помочь болельщикам получить билеты на матч.Стоит напомнить, что хорватская сборная вышла впервые в истории в финал футбольного Чемпионата Мира. В матче, который запланирован на пятнадцатое июля в «Лужниках» Хорватия поборется в мировом первенстве за победу с французской национальной командой. Накануне четырнадцатого июля за третье место в футбольном матче сыграют сборные Бельгии и Англии.