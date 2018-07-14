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Около 15 000 хорватских болельщиков приедут на финальную игру ЧМ

Финальный матч ЧМ 2018 по футболу посетят от десяти до пятнадцати тысяч хорватских болельщиков. Информация передана Томиславом Милайсом, являющимся руководителем фан-клуба хорватской футбольной сборной.

Около 15 000 хорватских болельщиков приедут на финальную игру ЧМ


Имеются данные, что финал Чемпионата Мира, который пройдет 15 июля в рамках московского стадиона «Лужники», приедут до пятнадцати тысяч хорватских фанатов. В общей сложности болельщики из Хорватии подали около четырёх миллионов заявок на такого рода поездку. По словам главы фан-клуба сборной Хорватии, на сегодняшний день все силы организации были направлены, чтобы помочь болельщикам получить билеты на матч.

Стоит напомнить, что хорватская сборная вышла впервые в истории в финал футбольного Чемпионата Мира. В матче, который запланирован на пятнадцатое июля в «Лужниках» Хорватия поборется в мировом первенстве за победу с французской национальной командой. Накануне четырнадцатого июля за третье место в футбольном матче сыграют сборные Бельгии и Англии.
 
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Спорт
Добавил: tantan61 Сегодня, 09:08
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