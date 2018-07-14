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Иван Ракитич пообещал сделать татуировку на лбу в случае победы сборной Хорватии на ЧМ-2018

Иван Ракитич дал обещание сделать на лбу татуировку, если сборная Хорватии победит на ЧМ-2018. Полузащитник хорватской футбольной команды отметил, что ему при этом нужно всё-таки посоветоваться с женой.

Иван Ракитич пообещал сделать татуировку на лбу в случае победы сборной Хорватии на ЧМ-2018


Футболист хорватской сборной - Иван Ракитич, в преддверии финала Чемпионатам Мира в рамках интервью рассказал, что готов сделать за победу, а также поделился эмоциями перед игрой. По словам полузащитника, несмотря на 70 отыгранных сезонных игр, он на предстоящий матч оставил много энергии. Ракитич заметил, что если бы ему было предложено завершить свою карьеру за выигрыш хорватской сборной в мундиале, он дал бы своё согласие. При этом футболист пообещал сделать на лбу татуировку в случае победы сборной на ЧМ-2018. Но на это должна дать согласие его супруга.

По словам Ракитича, за сборную Хорватии на сегодняшний день болеет весь мир, потому что ему приходят сообщения, в которых значится поддержка из Германии, Испании, Аргентины. Серб Новак Джокович также болеет за хорватскую сборную. Ракитич заметил, что он лично знаком с теннисистом. Футболист считает его хорошим человеком.
 
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Спорт
Добавил: tantan61 Сегодня, 08:43
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