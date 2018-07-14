Мужчина зафиксировал на смартфон шепот призрака в своем доме

Перед такими событиями автор сюжета постоянно сталкивался с двигающимися предметами и открытыми дверями, после чего часто слышал странные звуки в стене. Во время съемки он не заметил присутствие фантома, но потом был шокирован тихим шепотом существа, находящегося рядом с человеком.Многие юзеры после прослушивания фразы выяснили, что гость из иного мира имеет агрессивные намерения относительно хозяина квартиры и устроит на него охоту. Они посоветовали молодому человеку пригласить сюда священника или медиума, потому что смена жилья не избавляет жертву от злобного полтергейста.