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Мужчина зафиксировал на смартфон шепот призрака в своем доме

Пользователи “Reddit” увидели новое видео, опубликованное мужчиной, который раньше сообщал им о проделках незримого духа в своем доме. Сейчас он зафиксировал на смартфон шепот призрака, когда делал фото своей спальни.

Мужчина зафиксировал на смартфон шепот призрака в своем доме


Перед такими событиями автор сюжета постоянно сталкивался с двигающимися предметами и открытыми дверями, после чего часто слышал странные звуки в стене. Во время съемки он не заметил присутствие фантома, но потом был шокирован тихим шепотом существа, находящегося рядом с человеком.



Многие юзеры после прослушивания фразы выяснили, что гость из иного мира имеет агрессивные намерения относительно хозяина квартиры и устроит на него охоту. Они посоветовали молодому человеку пригласить сюда священника или медиума, потому что смена жилья не избавляет жертву от злобного полтергейста.
 
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Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 08:26
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