АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Головы Хексема: Найденные артефакты держали в страхе жителей города из-за появления оборотня
EUR 72.47 USD 62.29
Курс валют на 14.07.2018

Возле побережья Греции обнаружен гигантский внеземной объект

Специалисты во время просмотра снимков, сделанных спутниками возле побережья Греции, обнаружили гигантский внеземной объект. Он находится возле города Салоники и представляет собою круг с вписанной окружностью.

Возле побережья Греции обнаружен гигантский внеземной объект


Эксперты отметили, что внеземной корабль пришельцев 75-метрового диаметра расположился на 20-метровой глубине. Он мог упасть в воду после крушения или специально скрывается от людских глаз, чтобы не привлекать к себе внимания. Вот только летающая тарелка была зафиксирована устройствами и привлекла к себе внимание исследователей.



Многие пользователи сетей после просмотра не сомневались, что моря скрывают различные тайны, которые не могут исследовать ученые. Скептики предположили, что это может быть огромное скопление водорослей или подводный вулкан, хотя их доводы были опровергнуты другими людьми.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 10:45
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Ливерпуль» предложил €20 000 000 «Бешикташу» за
Специалисты из США успешно протестировали
Путин встретится с главами государств, которые
НПО «Энергомаш» испытает новый метановый ракетный
Возле побережья Греции обнаружен гигантский
В продаже появится комикс, разработанный по
Жители Турции запечатлели на видео пришельцев
Мутко запретили появляться рядом с главой FIFA
Головы Хексема: Найденные артефакты держали в
Ольга Жарикова и Александр Гобозов мечтают о
Сборная Хорватии была оштрафована федерацией FIFA
Игроки французской сборной захотели задержаться в
На футболки сборной Франции заранее нанесли
Сольный фильм о Черной Вдове обзавелся режиссером
Около 15 000 хорватских болельщиков приедут на
Рудковская восхитила поклонников стройными
Журнал Rolling Stone опубликовал рейтинг из 50
Иван Ракитич пообещал сделать татуировку на лбу в
Апельсины могут помочь снизить риск заболеваний
Мужчина зафиксировал на смартфон шепот призрака в
Регина Тодоренко назвала Влада Топалова другом на
Райские птицы по прихоти ученых были отнесены к
МТС сообщает о начале продвижения смартфонов ASUS
У российских жителей резко увеличилось количество
«Сплошные губы»: хейтеры критикуют Ксению
Медики рассказали, как солнечное затмение влияет
Microsoft решила обновить стандартный «Блокнот»
Фанаты перепутали Ольгу Бузову в модном журнале с
Мозг муравья не соответствует большому размеру
Ученые разработали материал для одежды заряжающей
Просмотреть все новости