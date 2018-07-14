Возле побережья Греции обнаружен гигантский внеземной объект

Эксперты отметили, что внеземной корабль пришельцев 75-метрового диаметра расположился на 20-метровой глубине. Он мог упасть в воду после крушения или специально скрывается от людских глаз, чтобы не привлекать к себе внимания. Вот только летающая тарелка была зафиксирована устройствами и привлекла к себе внимание исследователей.Многие пользователи сетей после просмотра не сомневались, что моря скрывают различные тайны, которые не могут исследовать ученые. Скептики предположили, что это может быть огромное скопление водорослей или подводный вулкан, хотя их доводы были опровергнуты другими людьми.