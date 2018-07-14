В продаже появится комикс, разработанный по сценарию «Чужой 3» от Уильяма Гибсона

Стоит отметить, что вследствие отказа Гибсона переделывать сценарий для картины, Дэвиду Финчеру пришлось начинать работать с проектом с нуля и искать новый сценарий.Сообщается, что в основе сюжета лежат события, произошедшие с главными героями сразу после действий фильма «Чужие». Рипли и ее друзья попадают на корабль Союза Прогресса Человечества, а затем они оказываются на борту станции «Энкорпоинт».Позже оказывается, что корабль, на который попали герои, является собственностью «Вейланд-Ютани» и на нем проводят эксперименты с ксеноморфами. В итоге существа захватывают станцию и всем приходиться спасаться.Что касается комикса по мотивам Уильяма Гибсона, то он должен выйти в продажу 7 ноября.