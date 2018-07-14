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В продаже появится комикс, разработанный по сценарию «Чужой 3» от Уильяма Гибсона

В 1980-е года сценарист Уильям Гибсон создал сюжет для фильма «Чужой 3», но его проект так и не пошел в работу. Однако теперь представители издания Dark Horse собираются использовать его наработки для создания комикса. Иллюстрациями в проекте займутся Джонни Кристмас и Тамра Бонвиллейн.

В продаже появится комикс, разработанный по сценарию «Чужой 3» от Уильяма Гибсона


Стоит отметить, что вследствие отказа Гибсона переделывать сценарий для картины, Дэвиду Финчеру пришлось начинать работать с проектом с нуля и искать новый сценарий.

Сообщается, что в основе сюжета лежат события, произошедшие с главными героями сразу после действий фильма «Чужие». Рипли и ее друзья попадают на корабль Союза Прогресса Человечества, а затем они оказываются на борту станции «Энкорпоинт».

В продаже появится комикс, разработанный по сценарию «Чужой 3» от Уильяма Гибсона


Позже оказывается, что корабль, на который попали герои, является собственностью «Вейланд-Ютани» и на нем проводят эксперименты с ксеноморфами. В итоге существа захватывают станцию и всем приходиться спасаться.

Что касается комикса по мотивам Уильяма Гибсона, то он должен выйти в продажу 7 ноября.
 
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Культура
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 10:30
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