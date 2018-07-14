Жители Турции запечатлели на видео пришельцев внутри летающей тарелки

Записи людей, наблюдающих различные объекты, имеющие овальную и круглую форму, были сделаны в 2009 г. Внеземные корабли гуманоидов были зафиксированы с мельчайшими подробностями, после чего эксперты подтвердили подлинность сюжетов.Кроме того, на борту аппарата были замечены инопланетяне, исследующие этот уголок страны для своих целей. Здесь также находился медик Роджером Лейром, который во время проведения операций извлек из тела пациентов внеземные импланты, отданные ученым. Такие события подтвердили, что внеземные гости интересуются жизнью землян и находятся рядом.