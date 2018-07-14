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«Сплошные губы»: хейтеры критикуют Ксению Бородину за пластические операции

Популярная ведущая «Дом-2» Ксения Бородина опубликовала в Instagram очередной ролик, в котором просит не искать смысловой нагрузки.

Таким образом Ксения захотела поделиться с подписчиками хорошим летним настроением, однако те не оценили стараний звезды телестройки и увидели только губы Бородиной.

«Сплошные губы»: хейтеры критикуют Ксению Бородину за пластические операции


Хейтеры набросились на Ксению, которая, по их мнению, если и кажется притягательной, то только вследствие пластических операций.

«И снова сплошные губы, надо же, и чего это все они выпячиваются», «И зубы не свои и губы увеличенные», - написали в комментариях пользователи.

Как всегда среди подписчиков оказалось больше фанатов Ксении Бородиной, вставших на защиту своего кумира и попросивших звезду не обращать внимания на происки злопыхателей.

«Людиии остановитесь! Чего такие злые? Красивая успешная женщина! Хватит придераться! Зависть это грех!!!», - написали фанаты.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:28
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