«Сплошные губы»: хейтеры критикуют Ксению Бородину за пластические операции

Публикация от Ксения Бородина (@borodylia) 13 Июл 2018 в 8:38 PDT

Таким образом Ксения захотела поделиться с подписчиками хорошим летним настроением, однако те не оценили стараний звезды телестройки и увидели только губы Бородиной.Хейтеры набросились на Ксению, которая, по их мнению, если и кажется притягательной, то только вследствие пластических операций.«И снова сплошные губы, надо же, и чего это все они выпячиваются», «И зубы не свои и губы увеличенные», - написали в комментариях пользователи.Как всегда среди подписчиков оказалось больше фанатов Ксении Бородиной, вставших на защиту своего кумира и попросивших звезду не обращать внимания на происки злопыхателей., - написали фанаты.