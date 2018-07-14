Сольный фильм о Черной Вдове обзавелся режиссером

Сообщается, что отбор кандидатов велся долгое время. В течение 6 месяцев специалисты выбирали лучших из 75 режиссеров. В конечном счете, студия, а самое главное, актриса будущей ленты Скарлетт Йоханссон, определилась с этой ролью. Стоит отметить, что с самого начала на место режиссера рассматривались только женщины.На данный момент о сюжете будущей картины, которую ждут многие фанаты киновселенной Marvel, пока что ничего не известно. Так как это сольный фильм героини, то, скорее всего, что в ленте расскажут о событиях, произошедших с ней еще задолго до проекта «Мстители».В прокат картина должна выйти примерно в 2020 году.