АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Шаровая молния: Плазменный сгусток разумной энергии до сих пор остается загадкой для ученых
EUR 72.47 USD 62.29
Курс валют на 14.07.2018

Сольный фильм о Черной Вдове обзавелся режиссером

Стало известно, что руководство киностудии Marvel определилось с кандидатурой на роль режиссера своего будущего фильма о Черной Вдове. По данным издания The Hollywood Reporter, этот пост займет Кейт Шортланд, которая ранее работала над таким фильмом как «Лоре».

Сольный фильм о Черной Вдове обзавелся режиссером


Сообщается, что отбор кандидатов велся долгое время. В течение 6 месяцев специалисты выбирали лучших из 75 режиссеров. В конечном счете, студия, а самое главное, актриса будущей ленты Скарлетт Йоханссон, определилась с этой ролью. Стоит отметить, что с самого начала на место режиссера рассматривались только женщины.

На данный момент о сюжете будущей картины, которую ждут многие фанаты киновселенной Marvel, пока что ничего не известно. Так как это сольный фильм героини, то, скорее всего, что в ленте расскажут о событиях, произошедших с ней еще задолго до проекта «Мстители».

В прокат картина должна выйти примерно в 2020 году.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Культура
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 09:15
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ольга Жарикова и Александр Гобозов мечтают о
Сборная Хорватии была оштрафована федерацией FIFA
Игроки французской сборной захотели задержаться в
Мутко запретили появляться рядом с главой FIFA
На футболки сборной Франции заранее нанесли
Сольный фильм о Черной Вдове обзавелся режиссером
Около 15 000 хорватских болельщиков приедут на
Рудковская восхитила поклонников стройными
Журнал Rolling Stone опубликовал рейтинг из 50
Иван Ракитич пообещал сделать татуировку на лбу в
Апельсины могут помочь снизить риск заболеваний
Мужчина зафиксировал на смартфон шепот призрака в
Регина Тодоренко назвала Влада Топалова другом на
Райские птицы по прихоти ученых были отнесены к
МТС сообщает о начале продвижения смартфонов ASUS
У российских жителей резко увеличилось количество
«Сплошные губы»: хейтеры критикуют Ксению
Медики рассказали, как солнечное затмение влияет
Microsoft решила обновить стандартный «Блокнот»
Фанаты перепутали Ольгу Бузову в модном журнале с
Мозг муравья не соответствует большому размеру
Ученые разработали материал для одежды заряжающей
Роспотребнадзор опубликовал советы по правильному
В Москве с прошлой проверки число заболевших ВИЧ
США запускает маршрут электрического двухэтажного
Экспертами назван самый безопасный этаж в отелях
Кэти Перри надела на свидание с Орландо Блумом
Максим Галкин сравнил своего сына Гарри с Маугли
В Российской Федерации создадут правила
Станислав Садальский посетил место гибели Сергея
Просмотреть все новости