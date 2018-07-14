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Рудковская восхитила поклонников стройными ножками в прозрачном платье

Яна Рудковская на своей странице в instagram короткий видеоролик, на котором продемонстрировала свои стройные ноги. Поклонники продюсера отметили, что в свои 43 года она выглядит отлично, а её фигуре могут позавидовать более молодые особы.

Рудковская восхитила поклонников стройными ножками в прозрачном платье


Яна Рудковская посетила мероприятие фонда «Обнажённые сердца». Для этого звезда выбрала шикарное платье в пол цвета морской волны. Наряд украшает накидка на плечи, а разрез от бедра демонстрирует длинные и стройные ноги продюсера, на которых одеты стильные босоножки.

Подписчики Яны Рудковской отметили в комментариях оригинальный наряд и её длинные ноги. Нашлись и те кто раскритиковал звезду, указав на то, что не совсем хорошо показывать ноги, так как в женщине должна оставаться загадка. Основная масса поклонников порадовались за звезду, называя её примером для подражания.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 09:00
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