Рудковская восхитила поклонников стройными ножками в прозрачном платье

Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) 13 Июл 2018 в 10:05 PDT

Яна Рудковская посетила мероприятие фонда «Обнажённые сердца». Для этого звезда выбрала шикарное платье в пол цвета морской волны. Наряд украшает накидка на плечи, а разрез от бедра демонстрирует длинные и стройные ноги продюсера, на которых одеты стильные босоножки.Подписчики Яны Рудковской отметили в комментариях оригинальный наряд и её длинные ноги. Нашлись и те кто раскритиковал звезду, указав на то, что не совсем хорошо показывать ноги, так как в женщине должна оставаться загадка. Основная масса поклонников порадовались за звезду, называя её примером для подражания.