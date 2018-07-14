Журнал Rolling Stone опубликовал рейтинг из 50 лучших комедий XXI века

Что касается второй и третьей строчки рейтинга, то на этих позициях оказались такие фильмы как «В петле» (In the Loop) и «Девичник в Вегасе» (Bridesmaids). Помимо них можно выделить картины «Сводные братья», «Идиократия», «Любовь, сбивающая с ног», «Тони Эрдманн», «Зомби по имени Шон», «Сорокалетний девственник» и «Жизнь за кадром». Все перечисленные проекты попали в десятку лучших.Третье место с конца заняла картина «Фантастический мистер Фокс». Далее идет криминальная драма «Американский психопат», а замыкает рейтинг «Довольно слов».Стоит отметить, что в прошлогоднем рейтинге, который был создан специалистами ресурса Collider, было указано 35 фильмов. Туда же попали и «Победители шоу».