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Журнал Rolling Stone опубликовал рейтинг из 50 лучших комедий XXI века

Эксперты американского издания Rolling Stone составили рейтинг, в который попало 50 лучших фильмов XXI века. Таким образом, первое место в ежегодном списке заняла комедийная лента под названием «Победители шоу» (Best in Show).

Журнал Rolling Stone опубликовал рейтинг из 50 лучших комедий XXI века


Что касается второй и третьей строчки рейтинга, то на этих позициях оказались такие фильмы как «В петле» (In the Loop) и «Девичник в Вегасе» (Bridesmaids). Помимо них можно выделить картины «Сводные братья», «Идиократия», «Любовь, сбивающая с ног», «Тони Эрдманн», «Зомби по имени Шон», «Сорокалетний девственник» и «Жизнь за кадром». Все перечисленные проекты попали в десятку лучших.

Третье место с конца заняла картина «Фантастический мистер Фокс». Далее идет криминальная драма «Американский психопат», а замыкает рейтинг «Довольно слов».

Стоит отметить, что в прошлогоднем рейтинге, который был создан специалистами ресурса Collider, было указано 35 фильмов. Туда же попали и «Победители шоу».
 
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Культура
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 08:45
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