Апельсины могут помочь снизить риск заболеваний сетчатки глаза

Как оказалось, в мякоти апельсинов содержатся флавоноиды, способные защищать органы зрения. Природными антиоксидантами оказывается профилактическое воздействие на сетчатку, при этом уменьшаются риски дегенерации ее структуры. Авторами проекта принято решение разобраться, как будет влиять диета, включающая данные фрукты в рационе, на здоровье клеток глаз.На основании наблюдений выяснилось, что при ежедневном употреблении цитрусовых снижаются на 60% факты развития болезней, которые связанны со зрением. Другими источниками флавоноидов, такими как чай, вино или яблоки, продемонстрирован положительный уровень только на 25%.Ученый Бамини Гопината рассказал, что врачами диагностируется дегенерация сетчатки у каждого 7-го исследованного пациента. Медики рекомендуют есть как можно больше апельсинов в молодости, это защитит в дальнейшем от проблем со зрением.