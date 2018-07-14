Фанаты перепутали Ольгу Бузову в модном журнале с Владом Топаловым

Правда Ольгу поместили не на обложку, а на развороте, куда не каждый поклонник издания заглядывает. Бузова решила исправить ситуацию и сняла небольшое видео, в котором листает журнал и находит там изображения себя любимой.Правда фото не нашли позитивного отклика у поклонников, которые очередной раз отметили, что Ольга Бузова похожа на мужика, более того сравнили ее внешность с Владом Топаловым., - упражнялись в оскорблениях хейтеры.Знаменитость из телестройки, по словам комментаторов, действительно многим напомнила потустороннее существо, в котором нет ничего привлекательного.Сама Ольга Бузова как всегда оставила оскорбительные комментарии без ответа и радуется тому факту, что оказалась на страницах журнала с мировым именем.