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Фанаты перепутали Ольгу Бузову в модном журнале с Владом Топаловым

Популярная певица и ведущая «Дом-2» Ольга Бузова попала на страницы знаменитого модного журнала «Harper's Bazaar», о чем не забыла рассказать своим фанатам.

Правда Ольгу поместили не на обложку, а на развороте, куда не каждый поклонник издания заглядывает. Бузова решила исправить ситуацию и сняла небольшое видео, в котором листает журнал и находит там изображения себя любимой.

Фанаты перепутали Ольгу Бузову в модном журнале с Владом Топаловым

Правда фото не нашли позитивного отклика у поклонников, которые очередной раз отметили, что Ольга Бузова похожа на мужика, более того сравнили ее внешность с Владом Топаловым.

«На Топалова из SMASH!!! похожа, только страшнее», «Вы чего? Топалов няшка, а это жалкое подобие гота пополам с наркоманом», - упражнялись в оскорблениях хейтеры.

Знаменитость из телестройки, по словам комментаторов, действительно многим напомнила потустороннее существо, в котором нет ничего привлекательного.

Сама Ольга Бузова как всегда оставила оскорбительные комментарии без ответа и радуется тому факту, что оказалась на страницах журнала с мировым именем.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 06:44
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