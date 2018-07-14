Фанаты перепутали Ольгу Бузову в модном журнале с Владом Топаловым
Популярная певица и ведущая «Дом-2» Ольга Бузова попала на страницы знаменитого модного журнала «Harper's Bazaar», о чем не забыла рассказать своим фанатам.
Правда Ольгу поместили не на обложку, а на развороте, куда не каждый поклонник издания заглядывает. Бузова решила исправить ситуацию и сняла небольшое видео, в котором листает журнал и находит там изображения себя любимой.
Правда фото не нашли позитивного отклика у поклонников, которые очередной раз отметили, что Ольга Бузова похожа на мужика, более того сравнили ее внешность с Владом Топаловым.
«На Топалова из SMASH!!! похожа, только страшнее», «Вы чего? Топалов няшка, а это жалкое подобие гота пополам с наркоманом», - упражнялись в оскорблениях хейтеры.
Знаменитость из телестройки, по словам комментаторов, действительно многим напомнила потустороннее существо, в котором нет ничего привлекательного.
Сама Ольга Бузова как всегда оставила оскорбительные комментарии без ответа и радуется тому факту, что оказалась на страницах журнала с мировым именем.