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Регина Тодоренко назвала Влада Топалова другом на всю жизнь

Регина Тодоренко выложила в сеть трогательную фотографию с Владом Топаловым. В описании к данному снимку певица и телеведущая назвала Влада Топалова «другом на всю жизнь».

Регина Тодоренко назвала Влада Топалова другом на всю жизнь


Своим заявлением телеведущая поставила поклонников в тупик, так как они были уверены, что между звёздной парой более серьёзные отношения. Регина Тодоренко новый снимок опубликовала в Instagram несколько часов назад, на нём теледива запечатлена с Владом Топаловым в общественном транспорте.

В описании к фотографии телеведущая сообщила, что пока её друг на сцене, она по нему очень скучает, также Регина поинтересовалась, нашли ли её поклонники такого друга на всю жизнь. На откровенность телеведущей подписчики отреагировали неоднозначно, некоторые поинтересовались, может Топалов уже больше, чем друг. Некоторые поклонники посоветовали Тодоренко не путать общественность и рассказать, какие отношения у них с Владом Топаловым.

Под этой фотографией поклонники теледивы оставили множество разных комментариев, а также за считанные минуты снимок набрал около 300 тысяч лайков.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 08:15
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