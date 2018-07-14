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МТС сообщает о начале продвижения смартфонов ASUS в России

Согласно информации журналистов подтверждается, что компания МТС намеревается на российском рынке начать продвижение смартфонов одного из именитых брендов, известной компании - ASUS.

С целью роста продаж, компанией запускается специальная акция, которая затронет всех клиентов пользующимися услугами связи оператора. Заключается мероприятие в возврате определенной части средств, которые будут потраченных на гаджеты ASUS, на баланс своих мобильных счетов.
МТС сообщает о начале продвижения смартфонов ASUS в России


МТС займется продажами эксклюзивных моделей смартфонов, обусловленных сотрудничеством компаний, приобретаться они будут официально, в точках продажи оператора. Для предоставления возможности пользователям России использовать бесконтактные платежи, модель смартфона ZenFone Max Pro M1 ASUS оборудована чипом NFC, и это только первый шаг, направленный на адаптацию фирменных устройств под рынок в России.

Как рассказал Дмитрий Кравченко, глава компании Acer в России, успех подобного сотрудничества во многом зависит от того, насколько конфликтной получится ситуация между МТС и другими операторами сотовой связи.
 
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Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 07:45
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