МТС сообщает о начале продвижения смартфонов ASUS в России

С целью роста продаж, компанией запускается специальная акция, которая затронет всех клиентов пользующимися услугами связи оператора. Заключается мероприятие в возврате определенной части средств, которые будут потраченных на гаджеты ASUS, на баланс своих мобильных счетов.МТС займется продажами эксклюзивных моделей смартфонов, обусловленных сотрудничеством компаний, приобретаться они будут официально, в точках продажи оператора. Для предоставления возможности пользователям России использовать бесконтактные платежи, модель смартфона ZenFone Max Pro M1 ASUS оборудована чипом NFC, и это только первый шаг, направленный на адаптацию фирменных устройств под рынок в России.Как рассказал Дмитрий Кравченко, глава компании Acer в России, успех подобного сотрудничества во многом зависит от того, насколько конфликтной получится ситуация между МТС и другими операторами сотовой связи.