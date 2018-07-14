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Microsoft решила обновить стандартный «Блокнот» для Windows 10

Разработчиками из Microsoft принято решение провести обновление блокнота для ОС Windows. Теперь классический инструмент наконец-то приобретет формы нового дизайна, соответствующего последним продуктам известной американской компании, будут также и незначительные нововведения.

Уже не секрет, что операционной системой Windows 10 собраны все преимущества прежних версий, с последующей модернизацией их, и она теперь отличается от своих предшественниц. При всем этом здесь используются базовые приложения, которые стали стандартом еще с ранних версий. Среди них небезызвестный текстовый блокнот Notepad.
Microsoft решила обновить стандартный «Блокнот» для Windows 10


Разработчики Microsoft решили сделать его современным и пополнить него функционалом. Получат владельцы ОС улучшение версии в пакете обновлений Redstone 5. Помимо интерфейса, появятся удобные функции. Добавят новые горячие клавиши, увеличивающие текст, станет возможным удаление последнего напечатанного слова быстрым нажатием.

Как рассказали в Microsoft, решение по обновлению текстового документа принято после многочисленных просьб пользователей, которые указали, что пора уже давно это сделать. Новинка появится в пакете обновлений уже осенью.
 
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Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 06:48
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