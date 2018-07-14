Медики рассказали, как солнечное затмение влияет на человека

По словам врачей, затмение солнца касается лишь физических недугов человека, особенно хронических. А вот в психологическом плане даже при таком природном явлении все будет в порядке. Правда, «накрутить» себя может сам человек, настраивая себя соответствующим образом.Вчера утром люди могли наблюдать частичное солнечное затмение. Во время таких природных явлений хронически больные люди обычно ощущают слабость, усталость. Причина проста – недостаток ультрафиолета, поддерживающий жизнь. Особенно «солнцезависимы» люди, страдающие повышенным и пониженным артериальным давлением.Чтобы избежать больших проблем со здоровьем, связанных с солнечным затмением, людям с хроническими болезнями следует заблаговременно выпить прописанные лекарства – тогда их состояние во время явления будет стабильно.