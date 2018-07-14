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Медики рассказали, как солнечное затмение влияет на человека

Специалисты объяснили, как затмение солнца отражается на хронических недугах человека.

Медики рассказали, как солнечное затмение влияет на человека


По словам врачей, затмение солнца касается лишь физических недугов человека, особенно хронических. А вот в психологическом плане даже при таком природном явлении все будет в порядке. Правда, «накрутить» себя может сам человек, настраивая себя соответствующим образом.

Вчера утром люди могли наблюдать частичное солнечное затмение. Во время таких природных явлений хронически больные люди обычно ощущают слабость, усталость. Причина проста – недостаток ультрафиолета, поддерживающий жизнь. Особенно «солнцезависимы» люди, страдающие повышенным и пониженным артериальным давлением.

Чтобы избежать больших проблем со здоровьем, связанных с солнечным затмением, людям с хроническими болезнями следует заблаговременно выпить прописанные лекарства – тогда их состояние во время явления будет стабильно.
 
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Общество
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 07:00
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