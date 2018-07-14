Мозг муравья не соответствует большому размеру его головы

Уже давно учеными установлено, что у муравьев распределены выполняемые задания в пределах колонии, причем сложность работы и ответственность зависит от размера каждого муравья. Иерархия устроена так, что существуют целые касты из муравьев-рабочих, основная задача которых - выполнение хозяйственных задач. Есть и муравьи-солдаты, они более мощные и крупнее других по своим габаритам, а так же обладают крепкими мандибулами, которые им приходится применять в случаях сражения с врагом, при защите колонии.Как показали результаты проведенных исследований, независимо от существенной разницы в размерах, объем мозга у обоих представителей муравьиных каст абсолютно одинаков и ничем не отличается. Можно даже сказать, что уровень развития солдат несколько уступает рабочим особям.