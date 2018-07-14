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Мозг муравья не соответствует большому размеру его головы

Группой международных ученых изучено поведение муравьев принадлежащих к роду эцитоновых. На основании проведенных исследований сделан вывод, что размер их головы не указывает на наличие мозга такого же размера. Подробная информация опубликована на страницах издания BMC Zoology.

Уже давно учеными установлено, что у муравьев распределены выполняемые задания в пределах колонии, причем сложность работы и ответственность зависит от размера каждого муравья. Иерархия устроена так, что существуют целые касты из муравьев-рабочих, основная задача которых - выполнение хозяйственных задач. Есть и муравьи-солдаты, они более мощные и крупнее других по своим габаритам, а так же обладают крепкими мандибулами, которые им приходится применять в случаях сражения с врагом, при защите колонии.

Мозг муравья не соответствует большому размеру его головы


Как показали результаты проведенных исследований, независимо от существенной разницы в размерах, объем мозга у обоих представителей муравьиных каст абсолютно одинаков и ничем не отличается. Можно даже сказать, что уровень развития солдат несколько уступает рабочим особям.
 
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 05:30
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