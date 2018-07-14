Ученые разработали материал для одежды заряжающей батареи любых гаджетов

Специалистами университета, совместно с коллегами из BBC Райт-Паттерсон, разрабатывается специальная технология, на основе которой будет функционировать особый термостойкий материал, структура которого - углеродные нанотрубки, способные проводить электричество и обладающие суперпрочностью.Как заявил профессор Марк Шульц, участник исследований, основная задача ученых, реализовать возможность использования термостойкости и проводимости с целью накопления энергии, которую можно направить для подзарядки разнообразных гаджетов.Так же Шульц сообщил, что в науке сейчас происходит «углеродная революция», данным материалом скоро будут заменены многие металлы, по причине его легкого веса, повышенной прочности и многим другим преимуществам по свойствам. При этом сделанные из нанотрубок нити, способны сохранять энергию, заменяя собой громоздкие аккумуляторы, про которые скоро уже можно будет и забыть.