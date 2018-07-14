Ученые разработали материал для одежды заряжающей батареи любых гаджетов
Физиками Университета Цинцинатти, планируется заряжать любые модели смартфонов используя для этих целей одежду, только сделают ее из углеродных нанотрубок. Весь цикл будет проходить благодаря термостойкой поверхности материала, который будет накапливать энергию.
Специалистами университета, совместно с коллегами из BBC Райт-Паттерсон, разрабатывается специальная технология, на основе которой будет функционировать особый термостойкий материал, структура которого - углеродные нанотрубки, способные проводить электричество и обладающие суперпрочностью.
Как заявил профессор Марк Шульц, участник исследований, основная задача ученых, реализовать возможность использования термостойкости и проводимости с целью накопления энергии, которую можно направить для подзарядки разнообразных гаджетов.
Так же Шульц сообщил, что в науке сейчас происходит «углеродная революция», данным материалом скоро будут заменены многие металлы, по причине его легкого веса, повышенной прочности и многим другим преимуществам по свойствам. При этом сделанные из нанотрубок нити, способны сохранять энергию, заменяя собой громоздкие аккумуляторы, про которые скоро уже можно будет и забыть.