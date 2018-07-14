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Роспотребнадзор опубликовал советы по правильному сбору грибов

Роспотребнадзор предоставил информацию, как себя обезопасить после сбора грибов. Имеется информация, что в Российской Федерации ежегодно страдает примерно 1 000 человек вследствие отравления грибами. При этом в тридцати случаях наблюдается летальный исход.

Роспотребнадзор опубликовал советы по правильному сбору грибов


По словам специалистов, грибы следует собирать подальше от дорог и населенных пунктов. Нужно доверять только хорошо знакомым грибам. Нельзя складывать «добычу» в мешки, ведра, пакеты, в данном случае лучше использовать плетенные корзины. Грибы следует хорошо вымыть, отсортировать их по разным видам, осматривая тщательно каждый гриб, чтобы случайно не пропустить попавший ядовитый либо условно съедобный гриб. Грибы следует готовить в день сбора, обязательно по видам.

Роспотребнадзор напомнил, что не следует приобретать приготовленные уже грибы в рамках базаров либо мест, непосредственно куда люди приносят товары собственного приготовления, не имея соответствующей лицензии. Потребнадзор в данном случае предлагает воспользоваться услугами супермаркетов. Там можно точно приобрести товар с лицензией от компании.
 
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Добавил: tantan61 Сегодня, 02:30
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