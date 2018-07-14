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В Москве с прошлой проверки число заболевших ВИЧ выросло на 20%

В Москве количество заболевших ВИЧ увеличилось с прошлой проверки на двадцать процентов.

В Москве с прошлой проверки число заболевших ВИЧ выросло на 20%


В 2016 году в ходе проверки выявили 2400 человек, непосредственно у которых нашли ВИЧ. При этом в прошлом году данный показатель увеличился практически до 3 000 человек. В свою очередь такая неутешительная статистика оправдана может быть тем, что технологии анализа стали просто-напросто лучше. Согласно мнению экспертов, данный рост заболевания является связанным с недостаточной профилактикой. К примеру, речь идёт про неиспользование контрацептивов людьми во время интимных связей. ВИЧ также можно получить во время переливания крови, использования нестерильных инструментов. В свою очередь он передается непосредственно через кровь.

Говоря про статистику по всей РФ, стоит отметить, что в 2016 году обнаружили 85 500 человек. А вот в 2017 году число больных увеличилось 86 800 человек. В СМИ раньше появилась информация, что отечественные ученые серьезно планируют на протяжении пяти лет разработать вакцину от ВИЧ.
 
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Добавил: tantan61 Сегодня, 01:00
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