В Москве с прошлой проверки число заболевших ВИЧ выросло на 20%

В 2016 году в ходе проверки выявили 2400 человек, непосредственно у которых нашли ВИЧ. При этом в прошлом году данный показатель увеличился практически до 3 000 человек. В свою очередь такая неутешительная статистика оправдана может быть тем, что технологии анализа стали просто-напросто лучше. Согласно мнению экспертов, данный рост заболевания является связанным с недостаточной профилактикой. К примеру, речь идёт про неиспользование контрацептивов людьми во время интимных связей. ВИЧ также можно получить во время переливания крови, использования нестерильных инструментов. В свою очередь он передается непосредственно через кровь.Говоря про статистику по всей РФ, стоит отметить, что в 2016 году обнаружили 85 500 человек. А вот в 2017 году число больных увеличилось 86 800 человек. В СМИ раньше появилась информация, что отечественные ученые серьезно планируют на протяжении пяти лет разработать вакцину от ВИЧ.