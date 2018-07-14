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США запускает маршрут электрического двухэтажного автобуса

Планируется начало разработки двухэтажного и полностью электрического автобуса, займутся внедрением новинки две американские компании - Proterra и Alexander Dennis.

В планах внедрения данного транспорта, использование его для реальных перевозок между предместьями Лос-Анджелеса и Клермонта. Появится в США, новый тип представителя «зеленого» транспорта, ориентировочно в 2019 году.

США запускает маршрут электрического двухэтажного автобуса


Как рассказали создатели двухэтажного электробуса, благодаря массовому переходу на электродвигатели, значительно улучшится уровень экологической обстановки в регионе. При дальнейшем развитии электрокаров, автомобильными компаниями проявится забота о будущих поколениях и здоровье людей. Так же отмечено, что общая протяженность будущего маршрута, следовать которому будет электрический автобус, составит в одну сторону - 55 км.

За основу электробуса взята архитектура автобуса Alexander Dennis Enviro500, по вместимости от 80 до 140 человек. На машину установлен литий-ионный аккумулятор, заказчиком инновационного транспорта назвали компанию Foothill Transit, в намерениях которой электрификация всего парка фирмы к 2030 году.
 
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 00:00
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