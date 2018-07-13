Экспертами назван самый безопасный этаж в отелях

В отеле самым безопасным этажом считается не первый. По словам экспертов, на первых этажах лучше не селится. Лучше всего выбрать номер на этаже, расположенном между третьим, а также шестым этажами. Специалистами отмечается, что во время поездок на такси лучше самостоятельно следить за дорогой при помощи навигатора. Нужно предупреждать родственников про свои планы и намерения.Эксперты рекомендуют денежные средства прятать в обуви либо колпачке от помады. Следует ценные вещи раскладывать по различным сумкам и карманам. В том случае, если человек осуществляет поездку один, ему на ресепшене необходимо от номера брать два ключа. В данном случае нужно один ключ положить в карман, а другой – в кошелек.