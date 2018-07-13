АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Шаровая молния: Плазменный сгусток разумной энергии до сих пор остается загадкой для ученых
EUR 72.47 USD 62.29
Курс валют на 14.07.2018

Экспертами назван самый безопасный этаж в отелях

Специалисты в сфере туриндустрии рассказали общественности, на каком именно этаже в гостинице безопаснее всего останавливаться потенциальным клиентам. Также ими были раскрыты секреты, способные помочь уберечь жизнь в рамках путешествий.

Экспертами назван самый безопасный этаж в отелях


В отеле самым безопасным этажом считается не первый. По словам экспертов, на первых этажах лучше не селится. Лучше всего выбрать номер на этаже, расположенном между третьим, а также шестым этажами. Специалистами отмечается, что во время поездок на такси лучше самостоятельно следить за дорогой при помощи навигатора. Нужно предупреждать родственников про свои планы и намерения.

Эксперты рекомендуют денежные средства прятать в обуви либо колпачке от помады. Следует ценные вещи раскладывать по различным сумкам и карманам. В том случае, если человек осуществляет поездку один, ему на ресепшене необходимо от номера брать два ключа. В данном случае нужно один ключ положить в карман, а другой – в кошелек.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество
Добавил: tantan61 Вчера, 23:45
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
США запускает маршрут электрического двухэтажного
Экспертами назван самый безопасный этаж в отелях
Кэти Перри надела на свидание с Орландо Блумом
Максим Галкин сравнил своего сына Гарри с Маугли
В Российской Федерации создадут правила
Станислав Садальский посетил место гибели Сергея
Нейробиологи изучили расстройства мотивации
Американские инженеры готовят к полетам первый в
Михаил Галустян записал на видео, как хотел
Единственная дочь Михаила Пуговкина лишилась
Microsoft представила версию бесплатного
Бельгийские ученые нашли у мышей «кокаиновый ген»
Александр Гобозов возмутил снимком, где он целует
Дарья Клюкина продавала свою одежду, чтобы
Загадочный Базельский папирус оказался
Электрокар MINI наделят асимметричными колёсами
Диетологи рассказали, чем фрукты могут навредить
Ретривер покорил грустной песней жюри America’s
Сбербанк направил заявку для регистрации новых
Шура рассказал о совместной жизни с проституткой
Население России станет сокращаться уже в текущем
В Гудвуде покажут две спецверсии Ford Mustang
Беременную Леру Кудрявцеву бросили ради
В Гудвуд приедет "заряженный" кроссовер версии
В Российской Федерации неожиданно «взлетели»
В Пуэрто-Рико группа друзей заметила привидение
Бывшая девушка Тимати подверглась травле в Сети
Страх высоты пропал после курса лечения
Многотонный трактор - бульдозер встретит гостей
Эмберд Хёрд раскрыла свой новый роман
Просмотреть все новости