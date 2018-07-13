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Кэти Перри надела на свидание с Орландо Блумом розовую «ночную сорочку»

Соблазнительный образ певица Кэти Перри дополнила черным беретом, белыми кроссовками и серьгами-кольцами.

Кэти Перри надела на свидание с Орландо Блумом розовую «ночную сорочку»


Недавно Орландо Блум и Кэти Перри подтвердили информацию о своем воссоединении. Сейчас пара старается всегда быть вместе, что из-за работы это делать очень тяжело. Невзирая на продолжающийся сольный тур Witness, артистка вчера в Лондоне посетила спектакль «Киллер Джо», где Орландо Блум играет женоненавистника и социопата. На свидание Кэти надела розовое платье, напоминающее «ночную сорочку», которое украшено кружевом и кроссовки белого цвета. Образ певица дополнила серьгами-кольцами и черным беретом. После спектакля Орландо и Кэти сели в машину и направились в неизвестном направлении.

Кэти Перри надела на свидание с Орландо Блумом розовую «ночную сорочку»


Перри прилетела в Лондон, чтобы посмотреть спектакль с Блумом уже второй раз. Раньше исполнительница песен обнародовала в социальных сетях публикацию с постером «Киллера Джо», а также сердечком возле лица Блума.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Вчера, 23:30
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