Кэти Перри надела на свидание с Орландо Блумом розовую «ночную сорочку»

Недавно Орландо Блум и Кэти Перри подтвердили информацию о своем воссоединении. Сейчас пара старается всегда быть вместе, что из-за работы это делать очень тяжело. Невзирая на продолжающийся сольный тур Witness, артистка вчера в Лондоне посетила спектакль «Киллер Джо», где Орландо Блум играет женоненавистника и социопата. На свидание Кэти надела розовое платье, напоминающее «ночную сорочку», которое украшено кружевом и кроссовки белого цвета. Образ певица дополнила серьгами-кольцами и черным беретом. После спектакля Орландо и Кэти сели в машину и направились в неизвестном направлении.Перри прилетела в Лондон, чтобы посмотреть спектакль с Блумом уже второй раз. Раньше исполнительница песен обнародовала в социальных сетях публикацию с постером «Киллера Джо», а также сердечком возле лица Блума.