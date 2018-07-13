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Максим Галкин сравнил своего сына Гарри с Маугли

Максим Галкин обнародовал в своем микроблоге Instagram публикацию, под которой заявил, что его сын Маугли.

Максим Галкин сравнил своего сына Гарри с Маугли


Максим Галкин в рамках Instagram выложил новое фото. На данном снимке юморист держит на руках завернутого в полотенце сына Гарри. Под публикацией шоумен написал, что его наследник замерз. Также Максим в шутку сравнил мальчика с персонажем фильмов и книг Маугли. Фотография в течение четырех часов сумела собрать более 163 тысяч отметок «Мне нравится» и свыше 730 комментариев.

Максим Галкин сравнил своего сына Гарри с Маугли


Подписчики рассыпались лестными словами в сторону Галкина. Они называли артиста идеальным отцом, а также желали здоровья его детям. Фолловеры начали интересоваться, где юморист с Гарри находится, но Галкин в комментариях место не сказал.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Вчера, 23:15
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