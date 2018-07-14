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У российских жителей резко увеличилось количество «свободных денег»

У российских жителей увеличилось резко количество «свободных денег». При этом показатели увеличились больше на 23,2%, в сравнении с маем этого года.

У российских жителей резко увеличилось количество «свободных денег»


В данном случае речь идёт касательно 29 700 рублей. Эксперты отмечают, что рост в денежном выражении составил 5 600 рублей. Согласно статистическим данным, у россиян стало больше количество «свободных денег». Данный показатель рассчитывают из разницы между тратами на требуемые товары и услуги, а также доходами домохозяйства. Значение индекса в прошедшем месяце в городах-миллионниках покапзатель увеличился на 20,3 процента, составив 38 000 рублей. В свою очередь в городах, с количеством населения около миллиона человек индекс увеличился на 17,7 процента, составив 31 200 рублей.

Между тем в населенных пунктах, с количеством населения от 100 000 до 500 000 человек индекс стал больше почти на 33 процента. По словам исследователей, по этому поводу несколько преждевременно делать выводы, так как цифры не могут говорить касательно стремительного скачка увеличения уровня благосостояния граждан.
 
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Добавил: tantan61 Сегодня, 07:30
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