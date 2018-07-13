Еще одна участница «Дома-2» ждет ребенка, на этот раз Богдана Николенко

После этого инцидента многие зрители реалити-шоу не верили в то, что Дима в перспективе задержится на проекте на длительный срок, но сегодня организаторы объявили о перемене в жизни Кварацхелия – его вторая половинка Богдана Николенко оказалась беременна. Поэтому, у пары Димы и Богданы появился особый интерес со стороны зрителей, предвещающий повышение рейтингов.До этого многие зрители «Дома-2» не верили в серьезность отношений молодых людей и думали, что их пара – фиктивная, созданная лишь для того, чтобы скоротечно не покинуть Поляну. Однако теперь все изменилось – беременность Богданы расставила все на свои места. Поэтому, уже многие ждут свадьбы и лучшего развития их семейной жизни.