Еще одна участница «Дома-2» ждет ребенка, на этот раз Богдана Николенко
Еще сравнительно недавно Дмитрий Кварацхелия был на грани того, чтобы покинуть телепроект «Дом-2» – парень получил черную метку и отправился на Поляну на голосование, которое чудом пережил. Это было связано с тем, что участник поднял руку на Ольгу Жарикову и нанес ей серьезные увечья.
После этого инцидента многие зрители реалити-шоу не верили в то, что Дима в перспективе задержится на проекте на длительный срок, но сегодня организаторы объявили о перемене в жизни Кварацхелия – его вторая половинка Богдана Николенко оказалась беременна. Поэтому, у пары Димы и Богданы появился особый интерес со стороны зрителей, предвещающий повышение рейтингов.
До этого многие зрители «Дома-2» не верили в серьезность отношений молодых людей и думали, что их пара – фиктивная, созданная лишь для того, чтобы скоротечно не покинуть Поляну. Однако теперь все изменилось – беременность Богданы расставила все на свои места. Поэтому, уже многие ждут свадьбы и лучшего развития их семейной жизни.