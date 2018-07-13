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Илья Яббаров обошел по рейтингам саму Александру Черно

Большая часть зрителей выражала свое недовольство по тому поводу, что в утренних эфирах телепроекта «Дом-2» очень много времени уделяют Александре Черно, которая борется со своей главной проблемой, а именно с лишним весом. И когда ее наконец-то хоть что-то затмило, многие остались очень довольны.

Дело в том, что на данный момент фанаты реалити-шоу стали обсуждать ситуацию, которая случилась с Ильей Яббаровым. В частности, стало известно об его изменах Алене Савкиной, которая на данный момент находится в положении.

Илья Яббаров обошел по рейтингам саму Александру Черно

После того, как многие стали сыты по горло постоянными словесными перепелками Черно с ее парнем Иосифом Оганесяном, на радарах появилась новая личность для обсуждения. Кроме простых зрителей, сами жители Поляны также не упускают возможность поучаствовать в этом «событии». Так, множество участников лично пытаются поговорить с Яббаровым, уговорив его на то, чтобы он вернулся к своей беременной девушке.

Но проницательные фанаты не верят, что эта тема быстро уляжется – пока утренние эфиры уделяют внимание Илье и Алене, парень будет тянуть с тем, чтобы подписать «мировую», пытаясь получить шанс на призовую квартиру, розыгрыш которой состоится уже очень скоро.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 18:47
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