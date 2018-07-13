Илья Яббаров обошел по рейтингам саму Александру Черно

Дело в том, что на данный момент фанаты реалити-шоу стали обсуждать ситуацию, которая случилась с Ильей Яббаровым. В частности, стало известно об его изменах Алене Савкиной, которая на данный момент находится в положении.После того, как многие стали сыты по горло постоянными словесными перепелками Черно с ее парнем Иосифом Оганесяном, на радарах появилась новая личность для обсуждения. Кроме простых зрителей, сами жители Поляны также не упускают возможность поучаствовать в этом «событии». Так, множество участников лично пытаются поговорить с Яббаровым, уговорив его на то, чтобы он вернулся к своей беременной девушке.Но проницательные фанаты не верят, что эта тема быстро уляжется – пока утренние эфиры уделяют внимание Илье и Алене, парень будет тянуть с тем, чтобы подписать «мировую», пытаясь получить шанс на призовую квартиру, розыгрыш которой состоится уже очень скоро.