АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Шаровая молния: Плазменный сгусток разумной энергии до сих пор остается загадкой для ученых
EUR 72.47 USD 62.29
Курс валют на 14.07.2018

В Российской Федерации создадут правила размещения рекламы вдоль дорог

В Российской Федерации создадут правила размещения вдоль дорог рекламы.

В Российской Федерации создадут правила размещения рекламы вдоль дорог


На сегодняшний день установление биг-бордов, содержащих информацию такого характера никак не регламентируется. В свою очередь это объясняется тем, что государственные законы не содержат требования к оформлению информационных щитов. Сотрудники Росавтодора собираются заняться серьезно стандартизацией рекламы на российских дорогах. При этом будет создан перечень норм, заставив полностью придерживаться их всех лиц, имеющих намерение размещать свою рекламу непосредственно на баннерах, а также растяжках вдоль имеющихся проезжих частей российского государства.

В свою очередь нормы изменят формат, габариты, дизайн, район установки современных рекламных биг-бордов. Росавтодор новые правила выпустит до завершения текущего года. Представители организации в своей работе во внимание примут безопасность передвижения на автодорогах, эффективность работы постов. Нормы, введенные в будущем, придерживаться будут всемирного опыта в этой сфере.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество
Добавил: tantan61 Вчера, 23:00
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
США запускает маршрут электрического двухэтажного
Экспертами назван самый безопасный этаж в отелях
Кэти Перри надела на свидание с Орландо Блумом
Максим Галкин сравнил своего сына Гарри с Маугли
В Российской Федерации создадут правила
Станислав Садальский посетил место гибели Сергея
Нейробиологи изучили расстройства мотивации
Американские инженеры готовят к полетам первый в
Михаил Галустян записал на видео, как хотел
Единственная дочь Михаила Пуговкина лишилась
Microsoft представила версию бесплатного
Бельгийские ученые нашли у мышей «кокаиновый ген»
Александр Гобозов возмутил снимком, где он целует
Дарья Клюкина продавала свою одежду, чтобы
Загадочный Базельский папирус оказался
Электрокар MINI наделят асимметричными колёсами
Диетологи рассказали, чем фрукты могут навредить
Ретривер покорил грустной песней жюри America’s
Сбербанк направил заявку для регистрации новых
Шура рассказал о совместной жизни с проституткой
Население России станет сокращаться уже в текущем
В Гудвуде покажут две спецверсии Ford Mustang
Беременную Леру Кудрявцеву бросили ради
В Гудвуд приедет "заряженный" кроссовер версии
В Российской Федерации неожиданно «взлетели»
В Пуэрто-Рико группа друзей заметила привидение
Бывшая девушка Тимати подверглась травле в Сети
Страх высоты пропал после курса лечения
Многотонный трактор - бульдозер встретит гостей
Эмберд Хёрд раскрыла свой новый роман
Просмотреть все новости