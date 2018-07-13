В Российской Федерации создадут правила размещения рекламы вдоль дорог

На сегодняшний день установление биг-бордов, содержащих информацию такого характера никак не регламентируется. В свою очередь это объясняется тем, что государственные законы не содержат требования к оформлению информационных щитов. Сотрудники Росавтодора собираются заняться серьезно стандартизацией рекламы на российских дорогах. При этом будет создан перечень норм, заставив полностью придерживаться их всех лиц, имеющих намерение размещать свою рекламу непосредственно на баннерах, а также растяжках вдоль имеющихся проезжих частей российского государства.В свою очередь нормы изменят формат, габариты, дизайн, район установки современных рекламных биг-бордов. Росавтодор новые правила выпустит до завершения текущего года. Представители организации в своей работе во внимание примут безопасность передвижения на автодорогах, эффективность работы постов. Нормы, введенные в будущем, придерживаться будут всемирного опыта в этой сфере.