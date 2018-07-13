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Станислав Садальский посетил место гибели Сергея Бодрова в Северной Осетии

В своём микроблоге Станислав Садальский вспомнил знаменитые слова ушедшего из жизни актёра Сергея Бодрова.

Станислав Садальский посетил место гибели Сергея Бодрова в Северной Осетии


Садальский во время визита в Северной Осетии посетил место гибели знаменитого актера Сергея Бодрова. Соответствующее фото появилось в Instagram Садальского. Под снимком артист сообщил, что согласно официальным данным, в тот день в горах, когда погиб Бодров-младший, умерло единовременно 127 человек. Артист вспомнил, что во время сьемок кинокартины «Связной» все участники съёмочной группы, включая Сергея Бодрова, погибли. По словам Садальского, за 16 лет дети погибших людей уже выросли, а некоторые люди даже уже успели позабыть данное происшествие.

Станислав Садальский посетил место гибели Сергея Бодрова в Северной Осетии


На скале, возле которой погиб актер, висит фреска, где начертаны слова Сергея Бодрова-младшего. Садальский указал цитату погибшего актера, который заявил, что знает, как кончается любовь, если она кончается, значит, это вовсе не было любовью. Станислав поведал, что на месте, где актёр ушел из жизни, он наслаждался видами и просто слушал звонкую тишину.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 22:50
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