Фанаты считают, что новую песню Ольги Бузовой спел кто-то другой

«Этот трек о любви, от которой сносит голову. Лето идеальное время, чтоб позволить себе влюбиться. Спасибо каждому из Вас за поддержку! Я вас очень люблю! Качайте мою новую песню #НочьТекила, влюбляйтесь, и живите», - написала она в своем микроблоге.

«Своим голосом спой,и выложи, мы послушаем, я думаю это будет РЖАЧКА», «Чей голос? Не похож на Бузовский», «Это кто поёт опять?», «Разницы собственно нет. Все равно на концертах зал будет петь, поэтому все норм», «Начало прям Лобода», «Я отчетливо Темникову слышу...», «Голос на Веру Брежневу похож», - писали они в комментариях.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 13 Июл 2018 в 2:55 PDT

В итоге подписчики отправились слушать новую песню, однако были неприятно удивлены. Так, большинство отметило, что композицию исполняет совсем не она, а кто-то другой, причем голос этого человека очень похож на голос Светланы Лободы, Елены Темниковой или Веры Брежневой.Кроме того, они отметили, что Оля настолько обнаглела, что начала делать из своих фанатов дураков, которые не заметят отсутствия ее голоса в песне. И это их очень разочаровало.