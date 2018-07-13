Американские инженеры готовят к полетам первый в мире пассажирский мультикоптер

Интересная конструкция летающего автомобиля BlackFly готова к к отправке в небесное пространство над Калифорнией. Для совершения данного вида полетов, аппарату даже нет необходимости проходить обязательные процедуры лицензирования подобных работ.Новинка представлена первым в мире сверхлегким и полностью электрическим вертикальным взлетно-посадочным самолетом, который разработала компания Opener.Его конфигурация включает планировку, в виде одноместного салона, а так же интересный организационный момент, выраженный отсутствием необходимости получения, как официальной лицензии, так и прохождения специального обучения для возможности управления его работой. При этом возможности устройства не ограничены только полетами, есть возможность плавать по поверхности воды, достигая при этом скорости до 100 км/ч.Как рассказал генеральный директор Opener Маркус Ленг, компания в очередной раз активизируется искусство совершения полетов, используя безопасные и доступные летательные аппараты, освобождающих своих непосредственных водителей от проблем, связанных с ограничениями от повседневного наземного транспорта.По бокам самолета расположены два параллельных крыла, каждое из которых несет на себе четыре пропеллера. Взлет и приземление происходят в вертикальном положении, имеется несколько режимом круиз-контроля, для обеспечения любому желающему легкой поездки.