Михаил Галустян записал на видео, как хотел избить «синтолового качка» Терёшина

Михаил Галустян также популярен как Жорик Вартанов – ведущий, который рассказывает о новостях Кавказа. В образе артист заявил, что сейчас блогеры более популярны, чем работники ТВ. Галустян объявил данный видеоматериал как «специальный». Он попросил Кирилла Терёшина, которого называют самым известным фриком в Пятигорске, сказать зрителям, чтобы подписывались на его канал. Юморист в образе Вартанова начал избивать Терёшина, который попросил деньги за интервью, а именно четыре тысячи рублей. Избиение произошло прямо на улице. Однако в результате из носа Михаила Галустяна потекла кровь.Фолловеры с юмором отнеслись к своеобразному избиению фрика из Пятигорска. Ролик за пять часов посмотрели более 177 тысяч пользователей, а тем временем клип Терёшина, где он читает рэп, набрал пять тысяч «дизлайков».