Михаил Галустян записал на видео, как хотел избить «синтолового качка» Терёшина
Михаил Галустян сам не ожидал, что пойдет на такой шаг. Как оказалось, виной всему послужила популярность «синтолового качка».
Михаил Галустян также популярен как Жорик Вартанов – ведущий, который рассказывает о новостях Кавказа. В образе артист заявил, что сейчас блогеры более популярны, чем работники ТВ. Галустян объявил данный видеоматериал как «специальный». Он попросил Кирилла Терёшина, которого называют самым известным фриком в Пятигорске, сказать зрителям, чтобы подписывались на его канал. Юморист в образе Вартанова начал избивать Терёшина, который попросил деньги за интервью, а именно четыре тысячи рублей. Избиение произошло прямо на улице. Однако в результате из носа Михаила Галустяна потекла кровь.
Фолловеры с юмором отнеслись к своеобразному избиению фрика из Пятигорска. Ролик за пять часов посмотрели более 177 тысяч пользователей, а тем временем клип Терёшина, где он читает рэп, набрал пять тысяч «дизлайков».