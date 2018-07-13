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Пользователи Сети раскритиковали Викторию Романец за статью о девушках из эскорта

Несколько дней назад экс-участница телепроекта «Дом-2» Виктория Романец в своей авторской колонке популярного издания Starhit порассуждала об эскортницах и даже пожалела их.

Девушка была уверена, что выбрала такую тему, в которой ее поддержат многие читатели и поклонники, однако в итоге получила массу недовольных отзывов о своей работе.

Пользователи Сети раскритиковали Викторию Романец за статью о девушках из эскорта


Пользователи Сети начали возмущаться, что Вика и сама недалеко ушла от тех девушках, о которых написала в статье, поскольку ежедневно демонстрирует всем свои оголенные части тела на фотографиях. Кроме того, они напомнили ей, что она увела Антона Гусева из семьи, в которой рос маленький ребенок, поэтому ее тоже можно назвать эскортницей.

«Это просто смешно читать. Такой примитивный слог. Эскортница пишет о себе подобных, при этом выставляет ужасно вульгарные фотографии с мужем, которого увела из семьи», «И это говорит женщина, которая регулярно публикует фотки, где показывает пятую точку и грудь», «Скажите, а почему это тема вас так затронула. Со стороны кажется, что вы завидуете», - писали они в комментариях.

Стоит отметить, что также нашлись и те подписчики, которые поинтересовались, как такой персоне, как Романец, вообще доверили вести колонку, так как в статье встречались ошибки, а мысли были не развернутыми до конца, из-за чего читать было неприятно и неинтересно.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 17:48
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