Шура рассказал о совместной жизни с проституткой

Шура признается, что он сейчас бомж. По словам артиста, его первое жилье в столице было на Ленинском проспекте. Певец жил там с проституткой Таней. На тот момент он уже пел за тарелку супа в одном заведении, а девушку проводил с собой, где она также зарабатывала деньги. Шура поведал, что его сожительница часто надолго уезжала, а он смотрел за ее псом, хоть самому не хватало еды.Артист лишился квартиры, которую приобрел еще в 2003 году. Певец боролся от наркотической зависимости и вынужден был переписать свою недвижимость на другого человека. Известность к Шуре пришла в девяностые годы. Среди наиболее популярных его композиций – «Отшумели летние дожди», «Ты не верь слезам», «Твори добро» и другие.