АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Шаровая молния: Плазменный сгусток разумной энергии до сих пор остается загадкой для ученых
EUR 72.68 USD 62.21
Курс валют на 13.07.2018

Шура рассказал о совместной жизни с проституткой

Как известно, ранее известный исполнитель песен Шура лишился своей квартиры. Певец рассказал, как на Ленинском проспекте жил вместе с проституткой.

Шура рассказал о совместной жизни с проституткой


Шура признается, что он сейчас бомж. По словам артиста, его первое жилье в столице было на Ленинском проспекте. Певец жил там с проституткой Таней. На тот момент он уже пел за тарелку супа в одном заведении, а девушку проводил с собой, где она также зарабатывала деньги. Шура поведал, что его сожительница часто надолго уезжала, а он смотрел за ее псом, хоть самому не хватало еды.

Шура рассказал о совместной жизни с проституткой


Артист лишился квартиры, которую приобрел еще в 2003 году. Певец боролся от наркотической зависимости и вынужден был переписать свою недвижимость на другого человека. Известность к Шуре пришла в девяностые годы. Среди наиболее популярных его композиций – «Отшумели летние дожди», «Ты не верь слезам», «Твори добро» и другие.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 20:50
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ретривер покорил грустной песней жюри America’s
Сбербанк направил заявку для регистрации новых
Шура рассказал о совместной жизни с проституткой
Население России станет сокращаться уже в текущем
В Гудвуде покажут две спецверсии Ford Mustang
Беременную Леру Кудрявцеву бросили ради
В Гудвуд приедет "заряженный" кроссовер версии
В Российской Федерации неожиданно «взлетели»
В Пуэрто-Рико группа друзей заметила привидение
Бывшая девушка Тимати подверглась травле в Сети
Страх высоты пропал после курса лечения
Многотонный трактор - бульдозер встретит гостей
Эмберд Хёрд раскрыла свой новый роман
Побег кровавой пиявки из больничной палаты
Звезду «Реальных пацанов» затравили в сети из-за
Особенная дочь Ирины Хакамады отдыхает с
Ученые отредактировали гены макак для снижения
Еще одна участница «Дома-2» ждет ребенка, на этот
Эксперты назвали ТОП-10 марок сегмента SUV
Бенедикт Камбербэтч является самым красивым
Илья Яббаров обошел по рейтингам саму Александру
Прокуратура назвала причину красно-бурого дождя,
Голая Любовь Толкалина в пшенице поразила
Виктория Романец неприятно удивила подписчиков
Роскачество запретило называть продукт молоком, в
В России скоро откроется новая медицинская
В РФ открыт предзаказ на Range Rover SV Coupe
Вадим Казаченко официально развелся с супругой
РАКИБ показала «белый список» криптовалютных
Фанаты считают, что новую песню Ольги Бузовой
Просмотреть все новости