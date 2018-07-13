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Необычный турист доехал из Санкт-Петербурга во Владивосток на инвалидной коляске

Необычный турист смог из Санкт-Петербурга доехать на инвалидной коляске до Владивостока. Инвалид Алексей Костюченко свое путешествие начал в прошлом году.

Необычный турист доехал из Санкт-Петербурга во Владивосток на инвалидной коляске


13 июля во Владивостоке в администрации Приморского края провели пресс-конференцию с Алексеем Костюченко. Данный необычный турист из Санкт-Петербурга доехал в город на инвалидной коляске. Алексей Костюченко во время общения с представителями СМИ рассказал, что его путешествие продлилось полтора года. При этом в Москве он остановился на 2 недели. При этом всю зиму Алексей пробыл в Иркутске. Необычный турист во время путешествия старался держаться трассы, так как принял решение объезжать города вследствие того, что инфраструктура для российских инвалидов развита в них довольно слабо.

По словам Алексея Костюченко, в придорожных отелях отсутствуют пандусы. Ему приходилось на второй этаж добираться на руках. При этом люди всегда ему помогали, включая также материальный вопрос. Это не первое уже такое путешествие Алексея Костюченко. Раньше он проехал до Биробиджана на своей инвалидной коляске.
 
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Добавил: tantan61 Сегодня, 17:59
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