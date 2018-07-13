Побег кровавой пиявки из больничной палаты ужаснул пользователей интернета

Пользователь с ником PanicAtTheMetro обнародовал в Reddit накануне необычный снимок с больницы. На фото запечатлена пиявка, сбежавшая с палаты. Она выползла в коридор, оставив на полу кровавый след. Рядом с беспозвоночным находится медсестра, которая вверх подняла большой палец. Публикация смогла за сутки набрать 48 000 просмотров. Однако побег из больничной палаты кровавой пиявки пользователей Сети не порадовал. Пользователи наоборот ужаснулись. Некоторые произошедшее назвали «кровавым адом». Многие удивились, что данные беспозвоночные до сих пор используются в медицине. При этом вид кровавого следа вызвал у пользователей отвращение.Некоторые в данное ситуации всё-таки увидели что-то комическое. Они предложили не заставлять беспозвоночное существо работать в медицинском учреждении. Пользователи просят отпустить на волю пиявку. Другие шутя отметили, что доктор Пиявка отправилась к следующему пациенту.