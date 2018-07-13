АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Шаровая молния: Плазменный сгусток разумной энергии до сих пор остается загадкой для ученых
EUR 72.68 USD 62.21
Курс валют на 13.07.2018

Побег кровавой пиявки из больничной палаты ужаснул пользователей интернета

Пользователей Сети ужаснул побег из больничной палаты кровавой пиявки. Соответствующий снимок появилось в Reddit. Многие люди были также шокированы тем, что пиявок используют до сих пор в медицине.

Побег кровавой пиявки из больничной палаты ужаснул пользователей интернета


Пользователь с ником PanicAtTheMetro обнародовал в Reddit накануне необычный снимок с больницы. На фото запечатлена пиявка, сбежавшая с палаты. Она выползла в коридор, оставив на полу кровавый след. Рядом с беспозвоночным находится медсестра, которая вверх подняла большой палец. Публикация смогла за сутки набрать 48 000 просмотров. Однако побег из больничной палаты кровавой пиявки пользователей Сети не порадовал. Пользователи наоборот ужаснулись. Некоторые произошедшее назвали «кровавым адом». Многие удивились, что данные беспозвоночные до сих пор используются в медицине. При этом вид кровавого следа вызвал у пользователей отвращение.

Некоторые в данное ситуации всё-таки увидели что-то комическое. Они предложили не заставлять беспозвоночное существо работать в медицинском учреждении. Пользователи просят отпустить на волю пиявку. Другие шутя отметили, что доктор Пиявка отправилась к следующему пациенту.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество
Добавил: tantan61 Сегодня, 19:25
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эмберд Хёрд раскрыла свой новый роман
Побег кровавой пиявки из больничной палаты
Звезду «Реальных пацанов» затравили в сети из-за
Особенная дочь Ирины Хакамады отдыхает с
Ученые отредактировали гены макак для снижения
Еще одна участница «Дома-2» ждет ребенка, на этот
Эксперты назвали ТОП-10 марок сегмента SUV
Бенедикт Камбербэтч является самым красивым
Илья Яббаров обошел по рейтингам саму Александру
Прокуратура назвала причину красно-бурого дождя,
Голая Любовь Толкалина в пшенице поразила
Виктория Романец неприятно удивила подписчиков
Роскачество запретило называть продукт молоком, в
В России скоро откроется новая медицинская
В РФ открыт предзаказ на Range Rover SV Coupe
Вадим Казаченко официально развелся с супругой
РАКИБ показала «белый список» криптовалютных
Фанаты считают, что новую песню Ольги Бузовой
Составили ТОП-5 пижонских автомобилей по цене до
Необычный турист доехал из Санкт-Петербурга во
Миллион рублей впервые разыграют в эфире
Мужа Ани Лорак заподозрили в изменах
Пользователи Сети раскритиковали Викторию Романец
Джордж Клуни идет на поправку после ДТП на байке
47-летняя Наталья Сенчукова поразила фигурой в
Певец Юрий Лоза высказался об «уходе» Верки
Ученые заставили каплю галлия биться подобно
Серийный кроссовер версии MG HS стал безрамным
Анастасию Ивлееву с Элджеем «засекли» за
Виктория Боня познакомила Пьера Андюрана с
Просмотреть все новости