Бельгийские ученые нашли у мышей «кокаиновый ген»

Эксперименты с удалением «кокаинового гена» у грызунов показали, что мыши начинают терять интерес к наркотическим средствам. Принцип работы гена заключается в том, что он блокирует эйфорические ощущения, вызываемые наркотиком. Поэтому у людей, принявших его, появляется зависимость.Проблема с наркозависимостью весьма остро стоит в Европе. Официально лечение от наркозависимости проходят более 15 миллионов европейцев, на них министерство здравоохранения тратит около 65 миллиардов евро.На следующем этапе исследований, генетики приступят к изучению принципа работы данного участка цепочки ДНК. После получения успешных результатов начнутся первые эксперименты с наркозависимыми людьми.