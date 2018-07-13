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Бельгийские ученые нашли у мышей «кокаиновый ген»

Генетики из Бельгии нашли участок в цепочке ДНК, ответственный за привыкание к наркотическим средствам. По словам руководителя исследовательской группы из Брюссельского свободного университета Альбана де Керкова, после удаления данного гена снижается тяга к наркотикам, в частности к кокаину.

Бельгийские ученые нашли у мышей «кокаиновый ген»


Эксперименты с удалением «кокаинового гена» у грызунов показали, что мыши начинают терять интерес к наркотическим средствам. Принцип работы гена заключается в том, что он блокирует эйфорические ощущения, вызываемые наркотиком. Поэтому у людей, принявших его, появляется зависимость.

Проблема с наркозависимостью весьма остро стоит в Европе. Официально лечение от наркозависимости проходят более 15 миллионов европейцев, на них министерство здравоохранения тратит около 65 миллиардов евро.

На следующем этапе исследований, генетики приступят к изучению принципа работы данного участка цепочки ДНК. После получения успешных результатов начнутся первые эксперименты с наркозависимыми людьми.
 
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Наука
Добавил: Tatiana Сегодня, 22:00
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