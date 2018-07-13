Виктория Боня познакомила Пьера Андюрана с Алексом Смерфитом и его родителями

«Алекс на него немного скептически отреагировал: мол, зачем привела постороннего человека на семейное событие? Я, естественно, объяснила, что он мне не чужой», - призналась Боня.

«Мама Алекса сказала, что мой новый возлюбленный очень приятный мужчина. Мой бывший муж сказал: Рад за тебя! Мне твой Пьер Андюран нравится», - сообщила Боня.

Возлюбленные уже познакомили своих детей, а теперь девушка рассказала, что также познакомила Пьера с бывшим избранником Алексом Смерфитом и его родителями.По словам Вики, все произошло на день рождении ее дочери Анджелины, которое проходило в Монако.Она очень переживала, что ее мужчины не найдут общего языка, однако к концу вечера Андюран сам подошел к Смерфиту и поблагодарил его за приглашение, после чего они пообщались.Экс-участница телестройки отметила, что в итоге ее возлюбленный понравился и родителям Смерфита, и ему самому.