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Виктория Боня познакомила Пьера Андюрана с Алексом Смерфитом и его родителями

Несколько месяцев назад стало известно о том, что экс-участница телепроекта «Дом-2» Виктория Боня встречается с французским миллиардером Пьером Андюраном, и, судя по всему, у них все очень серьезно.

Возлюбленные уже познакомили своих детей, а теперь девушка рассказала, что также познакомила Пьера с бывшим избранником Алексом Смерфитом и его родителями.

Виктория Боня познакомила Пьера Андюрана с Алексом Смерфитом и его родителями

По словам Вики, все произошло на день рождении ее дочери Анджелины, которое проходило в Монако.

«Алекс на него немного скептически отреагировал: мол, зачем привела постороннего человека на семейное событие? Я, естественно, объяснила, что он мне не чужой», - призналась Боня.

Она очень переживала, что ее мужчины не найдут общего языка, однако к концу вечера Андюран сам подошел к Смерфиту и поблагодарил его за приглашение, после чего они пообщались.

Виктория Боня познакомила Пьера Андюрана с Алексом Смерфитом и его родителями

Экс-участница телестройки отметила, что в итоге ее возлюбленный понравился и родителям Смерфита, и ему самому.

«Мама Алекса сказала, что мой новый возлюбленный очень приятный мужчина. Мой бывший муж сказал: Рад за тебя! Мне твой Пьер Андюран нравится», - сообщила Боня.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 17:01
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