Виктория Боня познакомила Пьера Андюрана с Алексом Смерфитом и его родителями
Несколько месяцев назад стало известно о том, что экс-участница телепроекта «Дом-2» Виктория Боня встречается с французским миллиардером Пьером Андюраном, и, судя по всему, у них все очень серьезно.
Возлюбленные уже познакомили своих детей, а теперь девушка рассказала, что также познакомила Пьера с бывшим избранником Алексом Смерфитом и его родителями.
По словам Вики, все произошло на день рождении ее дочери Анджелины, которое проходило в Монако.
Она очень переживала, что ее мужчины не найдут общего языка, однако к концу вечера Андюран сам подошел к Смерфиту и поблагодарил его за приглашение, после чего они пообщались.
Экс-участница телестройки отметила, что в итоге ее возлюбленный понравился и родителям Смерфита, и ему самому.
Возлюбленные уже познакомили своих детей, а теперь девушка рассказала, что также познакомила Пьера с бывшим избранником Алексом Смерфитом и его родителями.
По словам Вики, все произошло на день рождении ее дочери Анджелины, которое проходило в Монако.
«Алекс на него немного скептически отреагировал: мол, зачем привела постороннего человека на семейное событие? Я, естественно, объяснила, что он мне не чужой», - призналась Боня.
Она очень переживала, что ее мужчины не найдут общего языка, однако к концу вечера Андюран сам подошел к Смерфиту и поблагодарил его за приглашение, после чего они пообщались.
Экс-участница телестройки отметила, что в итоге ее возлюбленный понравился и родителям Смерфита, и ему самому.
«Мама Алекса сказала, что мой новый возлюбленный очень приятный мужчина. Мой бывший муж сказал: Рад за тебя! Мне твой Пьер Андюран нравится», - сообщила Боня.