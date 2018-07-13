Роскачество запретило называть продукт молоком, в случае содержания в нём растительных жиров

Пятнадцатого июля в силу вступит закон, согласно которому будут изменены молоко, сливочное масло, кефир, а также прочие названия подобной продукции, в случае создания которой использовали растительный жир. После обновления технического регламента, касающегося безопасности молока, а также молочной продукции, Роскачество запретило называть кефир - кефиром, при создании его при помощи растительных жиров. Когда соответствующий закон вступит в полную силу, на производимых упаковках такой продукции станут указывать вместо упрощённого названия «молокосодержащий продукт», который создан с заменителем молочных жиров, произведён по технологии кефира, творога, сыра, сметаны и тому подобное.Заместитель главы Роскачества - Елена Саратцева, заявила, что специалистами ведомства делается всё возможное, чтобы потребители в рамках современного рынка РФ имели дело непосредственно с «честными этикетками».