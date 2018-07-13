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Бенедикт Камбербэтч является самым красивым веганом года

Организация PETA выбрала самых красивых селебрити во всем мире среди тех, кто не ест продукты животного происхождения. Вместе с британским актером Бенедиктом Камбербэтчем в номинации одержала победу режиссер Ава ДюВерней.

Бенедикт Камбербэтч является самым красивым веганом года


На днях Лиза Ланге, являющаяся вице-президентом организации PETA, назвала среди веганов в 2018 году самых красивых знаменитостей мирового шоу-бизнеса. Звания удостоились Бенедикт Камбербэтч и Ава ДюВерней - режиссер кинофильма «Излом времени». Ленг отметила, что данные знаменитые личности спасают животных. Камбербэтч является одним из самых известных киноактеров у телезрителей, однако самым привлекательным ему удалось стать первый раз.

Бенедикт Камбербэтч является самым красивым веганом года


Ранее по версии PETA звание «красивого вегана года» удостаивались Майли Сайрус, Лиам Хемсворт, Натали Портман, Джаред Лето и многие
другие знаменитые личности.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 18:55
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