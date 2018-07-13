Бенедикт Камбербэтч является самым красивым веганом года

На днях Лиза Ланге, являющаяся вице-президентом организации PETA, назвала среди веганов в 2018 году самых красивых знаменитостей мирового шоу-бизнеса. Звания удостоились Бенедикт Камбербэтч и Ава ДюВерней - режиссер кинофильма «Излом времени». Ленг отметила, что данные знаменитые личности спасают животных. Камбербэтч является одним из самых известных киноактеров у телезрителей, однако самым привлекательным ему удалось стать первый раз.Ранее по версии PETA звание «красивого вегана года» удостаивались Майли Сайрус, Лиам Хемсворт, Натали Портман, Джаред Лето и многиедругие знаменитые личности.