Загадочный Базельский папирус оказался медицинским трактатом

По словам специалиста университета Базеля Сабины Хюбнер, расшифровка древнего документа — настоящее открытие. Свои заметки знаменитый врач мог составить в конце античной эпохи. В данном трактате Гален описывал некий феномен, получивший название «историческое апноэ».Впервые Базельский папирус был обнаружен историками еще в начале XVI века. Однако откуда он взялся в коллекции юриста и собирателей древностей Базилиуса Амбербаха, исследователи сказать точно не могли.Из обширной коллекции документов, созданных в Древней Греции и Риме, именно Базельский папирус был наиболее загадочным. Дело в том, что текст на нем древний составитель наносил с двух сторон. При этом некоторые буквы получились отзеркаленными, поэтому нельзя было сказать, какие символы находятся на лицевой, а какие на обратной стороне.Начав расшифровку документа, Сабина Хюбнер заметила, что некоторые записи были похожи на заметки доктора Клавдия Галена, обнаруженные в епископальной библиотеке католической церкви в Равенне. Однако в XV веке церковь была разграблена, а часть ее артефактов могли выкупить коллекционеры.