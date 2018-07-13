Загадочный Базельский папирус оказался медицинским трактатом
Швейцарским физикам удалось расшифровать загадочный папирус из античной коллекции Базилиуса Амбербаха. Оказалось, что древний документ являлся медицинским трактатом за авторством древнеримского медика Клавдия Галена или комментариями к работе этого врача.
По словам специалиста университета Базеля Сабины Хюбнер, расшифровка древнего документа — настоящее открытие. Свои заметки знаменитый врач мог составить в конце античной эпохи. В данном трактате Гален описывал некий феномен, получивший название «историческое апноэ».
Впервые Базельский папирус был обнаружен историками еще в начале XVI века. Однако откуда он взялся в коллекции юриста и собирателей древностей Базилиуса Амбербаха, исследователи сказать точно не могли.
Из обширной коллекции документов, созданных в Древней Греции и Риме, именно Базельский папирус был наиболее загадочным. Дело в том, что текст на нем древний составитель наносил с двух сторон. При этом некоторые буквы получились отзеркаленными, поэтому нельзя было сказать, какие символы находятся на лицевой, а какие на обратной стороне.
Начав расшифровку документа, Сабина Хюбнер заметила, что некоторые записи были похожи на заметки доктора Клавдия Галена, обнаруженные в епископальной библиотеке католической церкви в Равенне. Однако в XV веке церковь была разграблена, а часть ее артефактов могли выкупить коллекционеры.
По словам специалиста университета Базеля Сабины Хюбнер, расшифровка древнего документа — настоящее открытие. Свои заметки знаменитый врач мог составить в конце античной эпохи. В данном трактате Гален описывал некий феномен, получивший название «историческое апноэ».
Впервые Базельский папирус был обнаружен историками еще в начале XVI века. Однако откуда он взялся в коллекции юриста и собирателей древностей Базилиуса Амбербаха, исследователи сказать точно не могли.
Из обширной коллекции документов, созданных в Древней Греции и Риме, именно Базельский папирус был наиболее загадочным. Дело в том, что текст на нем древний составитель наносил с двух сторон. При этом некоторые буквы получились отзеркаленными, поэтому нельзя было сказать, какие символы находятся на лицевой, а какие на обратной стороне.
Начав расшифровку документа, Сабина Хюбнер заметила, что некоторые записи были похожи на заметки доктора Клавдия Галена, обнаруженные в епископальной библиотеке католической церкви в Равенне. Однако в XV веке церковь была разграблена, а часть ее артефактов могли выкупить коллекционеры.
Наука
Добавил: Tatiana Сегодня, 21:40