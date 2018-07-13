АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Шаровая молния: Плазменный сгусток разумной энергии до сих пор остается загадкой для ученых
EUR 72.68 USD 62.21
Курс валют на 13.07.2018

Прокуратура назвала причину красно-бурого дождя, наблюдаемого в Норильске

Недавно население Норильска шокированы были красным дождем, а также попросили разобраться с возможными причинами. Стало известно, виной всему является металлургический завод.

Прокуратура назвала причину красно-бурого дождя, наблюдаемого в Норильске


Представители прокуратуры назвали причину прошедшего в Норильске красно-бурого дождя. Сообщается, что на заводе в те дни проходила починка кровли. При этом все отходы успели собрать, однако не все смогли вынести вовремя. В свою очередь красная пыль (сера либо частицы железа) разнеслась ветром по всему городу, вследствие чего осадки получили красный оттенок. Причина может также заключаться в ненадлежащем отношении, эксплуатации на заводе трубопровода. Есть данные, что в рамках завода задерживали неправомерно отходы, которые состоят из соединений железа.

Стоит отметить, что дождь красно-бурой расцветки покрыл почти весь город. Жители Норильска при этом не устают фотографировать автомобили, на которых видны ржавые потоки воды. Прочие выкладывают снимки красных луж. Между тем некоторые требуют, чтобы завод в данном случае понес ответственность за такую халатность рабочих, оплатив ущерб, который в итоге понесли неповинные люди. Многим теперь придется обратиться в автомойку.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество
Добавил: tantan61 Сегодня, 18:47
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эмберд Хёрд раскрыла свой новый роман
Побег кровавой пиявки из больничной палаты
Звезду «Реальных пацанов» затравили в сети из-за
Особенная дочь Ирины Хакамады отдыхает с
Ученые отредактировали гены макак для снижения
Еще одна участница «Дома-2» ждет ребенка, на этот
Эксперты назвали ТОП-10 марок сегмента SUV
Бенедикт Камбербэтч является самым красивым
Илья Яббаров обошел по рейтингам саму Александру
Прокуратура назвала причину красно-бурого дождя,
Голая Любовь Толкалина в пшенице поразила
Виктория Романец неприятно удивила подписчиков
Роскачество запретило называть продукт молоком, в
В России скоро откроется новая медицинская
В РФ открыт предзаказ на Range Rover SV Coupe
Вадим Казаченко официально развелся с супругой
РАКИБ показала «белый список» криптовалютных
Фанаты считают, что новую песню Ольги Бузовой
Составили ТОП-5 пижонских автомобилей по цене до
Необычный турист доехал из Санкт-Петербурга во
Миллион рублей впервые разыграют в эфире
Мужа Ани Лорак заподозрили в изменах
Пользователи Сети раскритиковали Викторию Романец
Джордж Клуни идет на поправку после ДТП на байке
47-летняя Наталья Сенчукова поразила фигурой в
Певец Юрий Лоза высказался об «уходе» Верки
Ученые заставили каплю галлия биться подобно
Серийный кроссовер версии MG HS стал безрамным
Анастасию Ивлееву с Элджеем «засекли» за
Виктория Боня познакомила Пьера Андюрана с
Просмотреть все новости