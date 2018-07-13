Прокуратура назвала причину красно-бурого дождя, наблюдаемого в Норильске

Представители прокуратуры назвали причину прошедшего в Норильске красно-бурого дождя. Сообщается, что на заводе в те дни проходила починка кровли. При этом все отходы успели собрать, однако не все смогли вынести вовремя. В свою очередь красная пыль (сера либо частицы железа) разнеслась ветром по всему городу, вследствие чего осадки получили красный оттенок. Причина может также заключаться в ненадлежащем отношении, эксплуатации на заводе трубопровода. Есть данные, что в рамках завода задерживали неправомерно отходы, которые состоят из соединений железа.Стоит отметить, что дождь красно-бурой расцветки покрыл почти весь город. Жители Норильска при этом не устают фотографировать автомобили, на которых видны ржавые потоки воды. Прочие выкладывают снимки красных луж. Между тем некоторые требуют, чтобы завод в данном случае понес ответственность за такую халатность рабочих, оплатив ущерб, который в итоге понесли неповинные люди. Многим теперь придется обратиться в автомойку.