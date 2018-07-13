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Ксения Бородина надоела подписчикам разговорами о своих губах

Ни для кого не секрет, что многим пользователям социальной сети Instagram следящим за личной страницей популярной ведущей реалити-шоу «Дом-2» Ксении Бородиной, давно не дают покоя ее губы. По мнению многих, теледива настолько их увеличила, что это смотрится очень вульгарно и некрасиво.

Что касается самой Ксении, то она заявляет, что не делала никаких манипуляций со своими губами и такие пухлые они у нее с самого рождения. Более того, она приводит в пример свою старшую дочь Марусю, которая полностью переняла внешность своей мамы и унаследовала такие же губы.

Ксения Бородина надоела подписчикам разговорами о своих губах

Ежедневно под своими публикациями знаменитость борется с подписчиками, доказывая им свою правоту, но это не помогает, поэтому она стала относиться к их замечаниям с юмором.

Так, несколько дней назад Бородина разместила в своем микроблоге ролик, в котором весело позировала перед камерой, показывая всем, как беззаботно проходит ее отпуск в Турции.

Ксения Бородина надоела подписчикам разговорами о своих губах

«Я это видео изначально выставляла с текстом не забудьте сделать замечание про губы, но потом удалила и поставила просто смайлик! Но мои подписчики меня не подвели, молодцы, стараются ради моих губ, пальцы в кровь», - написала она под видео.

Однако пользователи Сети поспешили отметить, что губы Ксении абсолютно никому не нужны и если бы она сама о них так часто не говорила, то никто бы на них и не обращал внимания.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 16:37
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