Электрокар MINI наделят асимметричными колёсами

Британским брендом MINI представлены рендеры первого серийного современного электрокара. На одной из визуализаций показана радиаторная решетка, закрытая для улучшения аэродинамики. В ней не нужны отверстия, потому что мотор не требует охлаждения. Стоит отметить колесный диски новинки, имеющие ассиметричный дизайн, повторяя решение, примененное в рамках концептуального MINI Electric Concept, представленного в прошлом году. Серийная версия электрокара MINI будет представлена публично в 2019 году. Авто без подзарядки должно проехать 305 км. Машина первую сотню набирает за 7,5 с. Согласно предположениям новинку на рынок выпустят как MINI Cooper E. Электрокары MINI будут собирать на британском предприятии. Производство КП для данных авто наладят в Германии.Концептуальный электрокара MINI презентуют во Франкфурте в прошлом году. Шоу-кар Electric Concept наделили светодиодной оптикой, решеткой радиатора с желтыми вставками, выдвижными дверными ручками. Большинство элементов авто сделаны при помощи 3D-печати.