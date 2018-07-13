Диетологи рассказали, чем фрукты могут навредить человеку

Не последнее место занимает высокая калорийность. Так, вместо похудения можно получить обратный эффект от чрезмерного употребления винограда, бананов, авокадо, хурмы, манго. Людям с ожирением такими фруктами стоит лакомиться в сильно ограниченном количестве.Из-за углеводов, негативно влияющих на фигуру, специалисты советуют лакомиться фруктами до 12 часов – в этом случае содержание сахара и инсулина до вечера успеет снизиться. Больше всего они годятся для перекусов.Вторую опасность фрукты несут из-за содержания во многих плодах большого количества кислоты. В этом случае в группе риска люди с проблемами в работе ЖКТ. Ограничивать себя во вкусных десертах не стоит. Нужно лишь внимательно прислушаться к своему организму и заметить его реакцию на тот или иной фрукт. Наиболее «вредны» для желудка слива, виноград, апельсин, гранат, грейпфрут, лимон и вишня. Такие дары природы не следует есть натощак. Совершенно противоположно им ведут себя бананы и абрикосы.И еще одна опасность, исходящая от ягод и фруктов – возможность развития аллергической реакции. Больше всего аллергенов в малине, клубнике и землянике. Такими ягодами нужно с большой осторожностью кормить детей.