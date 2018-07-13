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Ретривер покорил грустной песней жюри America’s Got Talent

Судьи телешоу America’s Got Talent считают, что им не хватало именно такого участника для того, чтобы программа получилась максимально комплексной.

Ретривер покорил грустной песней жюри America’s Got Talent


Золотистого ретривера Оскара привела на телешоу его хозяйка Пэм. После чего они стали звездами, как в шоу, так и в Сети Интернет. Как оказалось, собака умеет петь весьма талантливо. В итоге пес своей грустной песней покорил всех членов жюри программы America`s Got Talent. Судьи конкурса отметили, что Оскар не только умеет держать ноту, но и менять тембр исполнения, что относится не к животным, а к людям. Публика, поддерживая неординарного участника, просто взорвалась шквалом аплодисментов. Естественно, собаку пропустили в следующий тур конкурса. При этом хозяйке, которая своему любимцу аккомпанировала на пианино, судьи посоветовали играть на клавишных немного старательнее.



Особенно впечатлен выступлением Оскара основатель телешоу Саймон Коуэлл. Он отметил, что после этого выступления на данном шоу он действительно уже видел все.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 21:10
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