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Сбербанк направил заявку для регистрации новых товарных знаков для детей

У товарного знака SberKids установлено четыре вида написания, с возможностью регистрации финансовых услуг, услуг в соцсетях, игровых приложений, предназначенных как для ПК, так и смартфонов и многого другого.

Сбербанком уже подана заявка на регистрацию указанных товарных знаков, которые будут предназначены для детской категории, с соответствующими названиями - SberKids, «СберKids», «СберКидс» и «СберКид». Товарные знаки дадут возможность регистрации услуг и товаров по категориям, представленных соцсетями, приложениями для компьютеров и смартфонов.
Сбербанк направил заявку для регистрации новых товарных знаков для детей


Из сообщений представителя Сбербанка известно, что регистрация проводится по многим товарным знакам, с целью индивидуализации предоставления определенных услуг, а так же исключения краж объектов интеллектуальной собственности. Так же отмечается, что сам проект по использованию товарных знаков, пока еще не создан.

Сбербанк принял решение относительно новой стратегии развития с декабря месяца прошлого года. Есть определенная уверенность, что все действия направленны на будущее, и позволят ему в скором времени стать конкурентоспособным для таких корпораций, как Google, Apple и Amazon.
 
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Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 21:00
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