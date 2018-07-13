Сбербанк направил заявку для регистрации новых товарных знаков для детей

Сбербанком уже подана заявка на регистрацию указанных товарных знаков, которые будут предназначены для детской категории, с соответствующими названиями - SberKids, «СберKids», «СберКидс» и «СберКид». Товарные знаки дадут возможность регистрации услуг и товаров по категориям, представленных соцсетями, приложениями для компьютеров и смартфонов.Из сообщений представителя Сбербанка известно, что регистрация проводится по многим товарным знакам, с целью индивидуализации предоставления определенных услуг, а так же исключения краж объектов интеллектуальной собственности. Так же отмечается, что сам проект по использованию товарных знаков, пока еще не создан.Сбербанк принял решение относительно новой стратегии развития с декабря месяца прошлого года. Есть определенная уверенность, что все действия направленны на будущее, и позволят ему в скором времени стать конкурентоспособным для таких корпораций, как Google, Apple и Amazon.