Анастасия Костенко рассказала о чувствах, которые испытывала, когда узнала о беременности

«Впервые я испытала невероятную любовь к малышу, пол которого будет неизвестен для меня еще несколько недель. Меня это растрогало до глубины души, особенно понимание того, насколько сильна любовь к своему ребенку, о котором неизвестно ничего, кроме того, что он зародился», - написала девушка.

По словам Анастасии Костенко, она обнимала свой живот, который визуально еще никак не выдавал наличие в нем ребенка, при мысли о котором невероятное тепло распространялось по всему ее телу.Стоит отметить, что подписчиков очень растрогал данный пост. Многие мамочки, которые подписаны на Настю тоже стали писать о тех чувствах, которые испытывали во время беременности. Остальные же фанаты пожелали Костенко крепкого здоровья и благополучных родов.Напомним, что на данный момент Дмитрий Тарасов уже стал отцом. Малышка родилась 10 июля ростом в 50 сантиметров и весом 2940 грамм. Ее имя пока еще не известно.