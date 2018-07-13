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В Гудвуде покажут две спецверсии Ford Mustang

Американские разработчики Ford построили специальную версию спорткара Ford Mustang под названием Eagle Squadron Mustang GT. Новая версия посвящена пилотам истребителей США, участвовавшим во ВМВ.

В Гудвуде покажут две спецверсии Ford Mustang


Новинку продемонстрируют в Гудвуде на Фестивале скорости. Спецверсия спорткара оснащается 5-литровым 8-цилиндровым мотором на 700 л.с. Новая версия Ford Eagle Squadron Mustang GT получила карбоновый обвес с расширителями колесных арок, переработанную подвеску Tactical Performance для улучшения свойств управляемости. Авто выпустят в единственном экземпляре. Авто после премьеры вернут в США, а также выставят на благотворительный аукцион. При этом вырученные деньги будут потрачены на различные молодежные обучающие программы.

На Фестивале скорости покажут также одну спецверсию типа Ford Mustang Bullit, которая посвящена 50-летнему юбилею ленты Bullit, в которой основным персонажем выступил Стив МакКуин, ездивший на версии Ford Mustang 1968 года, за счёт чего спорткар обрел популярность.
 
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Добавил: tantan61 Сегодня, 20:30
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