В Гудвуде покажут две спецверсии Ford Mustang

Новинку продемонстрируют в Гудвуде на Фестивале скорости. Спецверсия спорткара оснащается 5-литровым 8-цилиндровым мотором на 700 л.с. Новая версия Ford Eagle Squadron Mustang GT получила карбоновый обвес с расширителями колесных арок, переработанную подвеску Tactical Performance для улучшения свойств управляемости. Авто выпустят в единственном экземпляре. Авто после премьеры вернут в США, а также выставят на благотворительный аукцион. При этом вырученные деньги будут потрачены на различные молодежные обучающие программы.На Фестивале скорости покажут также одну спецверсию типа Ford Mustang Bullit, которая посвящена 50-летнему юбилею ленты Bullit, в которой основным персонажем выступил Стив МакКуин, ездивший на версии Ford Mustang 1968 года, за счёт чего спорткар обрел популярность.