Головы Хексема: Найденные артефакты держали в страхе жителей города из-за появления оборотня

Все началось в 70-х годах, когда два брата работали в саду. Они заметили в земле под старой яблоней странные каменные 6-сантиметровые фигурки, изображающие головы древних людей или пришельцев. Они были довольно невзрачными, так что юные британцы просто решили забрать находку с собой и положить в комнате. После этого в доме стали происходить мистические события, потому что ночами семья слышала стуки и шорохи, сопровождающиеся тяжелыми вздохами снаружи.Когда мать готовила обед, внезапно в нее полетел нож, выпущенный незримой рукой, так что женщина чудом спаслась от такого кошмара. Он застрял в деревянной панели и только супруг смог вытащить предмет благодаря своей силе. Затем мужчина тоже стал свидетелем проделок злобного духа, когда вместе с друзьями сидел в комнате. Бутылка спиртного поднялась в воздух и стала кружиться вокруг люстры, после чего врезалась в камин и рассыпалась на мелкие осколки, изрядно напугав гостей. Сначала такие события никто не связывал с головами, менявшими свое положение в помещении.Потом аналогичные события стали происходить в доме соседей Робсонов, когда их наследник проснулся ночью, чтобы прогнать сестру, дергающую его за волосы. Вот только рука мальчика тронула пустоту, а рядом слышалось тяжелое дыхание незримого существа. Испуганный ребенок стал кричать, но родители никого не нашли в спальне, только потом ситуация ухудшилась. Британка заметила страшное чудовище, имеющее голову барана, которое без шума двигалось по дому к входной двери.Пострадавшие семьи обсудили инциденты и решили показать артефакты ученому Энн Росс. Эта особа была специалистом по кельтской культуре и забрала предметы с собой. Утром женщину разбудил сильный толчок, после чего она заметила в комнате оборотня. Он стоял на двух ногах и исчез перед глазами ошеломленной дамы, когда убежал на кухню. Затем дочка ее коллеги вечером столкнулась на лестнице с темной фигурой существа, имевшего морду животного и красные глаза. Монстр быстро убежал в темноту, испугав свидетельницу события.После такого зрелища специалист стала собирать информацию, касающуюся паранормальных явлений в городе. Она нашла записи о монстре, вызывающем ужас у местных фермеров в 1902 году. Тогда все газеты писали о волках, пожирающих домашний скот, после чего люди были вынуждены не спать ночами и охранять территорию. Вот только ночные убийцы продолжали истреблять добычу, после чего появилась версия о домашнем питомце капитана Блэйна.Молодой хищник сбежал из клетки перед такими событиями, вот только эксперты опровергли данную гипотезу, потому что самец не мог причинить серьезный ущерб хозяйству. Тут животных уничтожал крупный и сильный собрат, так что, после собрания британцы назначили награду охотнику, способному убить опасного хищника.Облава была продумана до мелочей, вот только виновник событий преодолел ловушки и избежал наказания. Местные жители заговорили о нечистой силе после различных показаний свидетелей. Они описывали разные окрасы шерсти чудовища, никогда не нападавшего на человека.Через некоторое время был найден труп большого волка, сбитого поездом, после чего убийства скота прекратились. Но откуда мог появиться столь разумный и опасный зверь? Оказалось, что в городе жил оккультист Майк Ротер, который пострадал после конфликта с фермером Крэйгом и проклял обидчика, желая отомстить врагу. Он мог вызвать оборотня, подчиняющегося каменным головам, после чего это существо разорило соперника, но потом вышло из-под контроля.Оно продолжало терроризировать округу, пока маг не закопал свои артефакты на пустыре, где потом был построен дом и посажен сад. Расследование ученого чуть не подверглось сомнению после откровения Десмонда Крейги. Мужчина назвал себя автором фигурок, сделанных в 50-х годах из бетона, когда он работал строителем в этом месте.Тогда он сделал три игрушки для дочерей, но одну пришлось выбросить, вот только эта версия выглядела неправдоподобно. Дети не могли радоваться уродливым головам непонятных созданий, которые не были вырезаны из камня. Да и сам британец не увлекался магией, вот только не мог вспомнить, куда потом делись его шедевры.Росс была уверена, что этот человек был подкуплен неизвестными лицами, чтобы успокоить горожан. Она считает, что потомки истинного мага до сих пор живут в этом уголке страны, а вытащенные из земли артефакты снова вызвали сюда злого духа, не получавшего конкретных приказов своих хозяев.Потому он просто бесцельно бродил по знакомым местам и пугал людей, не причиняя им вреда, но потом колдуны решили нейтрализовать свое творение и украли головы из дома. После бесследного исчезновения виновников события загадочные явления прекратились, и горожане больше никогда не сталкивались с незримыми силами из темного мира.